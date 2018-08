No solo audios: Afirman que Omarosa cuenta con videos que respaldan sus palabras sobre Trump

En adición a toda una serie de audios recientemente revelados, la exasesora presidencial Omarosa Manigault Newman cuenta con evidencias en otros formatos que respaldan las escandalosas afirmaciones que hizo en su reciente libro sobre la Casa Blanca. Sobre esto reporta AP, citando a una fuente anónima que asegura conocer esas pruebas.

Según trascendió, Manigault Newman podría dar a conocer videos, fotografías, correos electrónicos, mensajes de texto y otras documentaciones si el presidente estadounidense, Donald Trump, o sus allegados, continúan cuestionando la credibilidad de su libro, 'Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House' ('Trastornado: un reporte desde el interior de la Casa Blanca de Trump').

La exasesora, que ocupó tal cargo hasta diciembre del año pasado, ha sostenido que Trump se comió un documento con datos sensibles, que quiso cambiar la Biblia por un libro de su autoría para prestar juramento, que habla con términos despectivos de los puertorriqueños y que quiso indirectamente comprar su silencio, entre otros asuntos.

Tras estallar en escándalo las revelaciones de Manigault Newman, la Casa Blanca aseguró que su libro está "plagado de mentiras", y el propio mandatario rápidamente la tildó de "perra", "loca" y "viciosa". Por su parte, el equipo de campaña presidencial de Trump inició acciones legales contra la exasesora, con el alegato de que supuestamente violó un acuerdo de confidencialidad.