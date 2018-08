Reportan que Trump intentó disuadir a Melania de impulsar la campaña contra el ciberacoso 'Be Best'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó a la primera dama Melania Trump no lanzar una iniciativa contra el ciberacoso, informa The New York Times. Según el reporte del periódico, Trump sugirió a su esposa que eligiera un tema diferente después de que esta impulsara la campaña 'Be Best' que, en parte, promueve un buen comportamiento en línea y lidera un esfuerzo para frenar el acoso cibernético.

Trump advertencia a su mujer que su iniciativa podría provocar que se tuviera que enfrentar a duras reacciones y polémicas, dada la tendencia del mandatario norteamericano de atacar y descalificar a sus adversarios en Twitter. Sin embargo, Melania rechazó el consejo de su marido y declaró públicamente que estaba preparada para enfrentar cualquier crítica que su proyecto le pudiera atraer.

Este viernes, la Casa Blanca anunció que la primera dama estadounidense planea asistir a la Cumbre de Prevención del Acoso Cibernético que se celebrará en Rockville (Maryland, EE.UU.) la próxima semana.