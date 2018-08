FUERTE VIDEO: Hijo mata a puñaladas a su padre en plena calle en Perú

Este miércoles, un hijo mató a puñaladas a su padre en una calle de Perú. En un video registrado por una cámara de seguridad en el distrito de Lurín (provincia de Lima), se puede ver cómo Paul Hernández cometió el primer apuñalamiento por la espalda.

El padre, Alfonso Lizano Hernández, trató de huir, pero su vástago lo siguió y le propinó varias puñaladas más. El parricidio se produjo tras una discusión entre ambos en la que Alfonso, de 69 años, le propinó a su hijo un golpe.

ADVERTENCIA: ESTAS IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

El feroz ataque fue motivado "por rencor", explicó el hijo, de 19 años, citado por América Noticias. "Me maltrataba mucho de niño y eso lo llevaba dentro. No podía contenerlo, así que tuve que actuar", se justificó. "No me llevó a la educación. Han pasado muchos años, me arrepiento, pero esto me ha ayudado a liberarme de todo esto", agregó.

No obstante, otro medio local, el diario Trome, reporta que la víctima no era el padre biológico, pero sí lo crió.

