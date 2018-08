'Hacker' que filtró fotos íntimas de Jennifer Lawrence y otras estrellas: "Siempre me arrepentiré"

Uno de los cuatro 'hackers' acusados del 'Celebgate', la intervención de las cuentas de correo electrónico de estrellas de Hollywood que permitió la filtración de material privado de diversas celebridades, ha admitido su culpa y pedido una reducción de pena, informó este viernes Hartford Courant.

George Garofano se enfrenta a una condena de entre 10 y 16 meses de prisión después de que que la Fiscalía de Los Ángeles lo acusara de 'hackear' y robar el contenido de más de 250 cuentas Apple iCloud.

Garofano, de 26 años, reconoció que su acción "no solo fue ilegal, sino también estuvo mal a nivel ético", afirmando que tardará "tiempo" en perdonarse por lo que hizo.

"Me he decepcionado a mí mismo al hacer daño a tantas personas, a las víctimas, a mi familia y a mis amigos. Se trata de una parte de mi vida de la que siempre me arrepentiré", escribió en su petición formal ante el juez.

Su abogado defensor, Richard W. Lynch, alegó que su cliente era un peón involuntario de los otros 'hackers' envueltos en el caso.



"George es una buena persona de la que se aprovecharon varios piratas informáticos más sofisticados que él", declaró Lynch. "Cometió errores, admite su culpa, se disculpa con las víctimas y busca la indulgencia de la corte", aseguró.

Está previsto que la sentencia del juicio sea pronunciada el 29 de agosto en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Bridgeport (Connecticut).

El conocido 'Celebgate' tuvo lugar entre noviembre de 2013 y agosto de 2014, cuando diversos de piratas informáticos 'hackearon' las cuentas de decenas de personas famosas y publicaron en Internet las fotos íntimas que allí se encontraban alojadas. Entre las víctimas, figuran celebridades como Jennifer Lawrence, Kate Upton, Selena Gomez, Ariana Grande, Kirsten Dunst o Avril Lavigne.