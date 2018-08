Irán no está "satisfecho por completo" con los esfuerzos de Europa para preservar el acuerdo nuclear

En el ámbito de la cooperación entre Irán y Europa, "Teherán no entiende del todo la postura de la Unión Europea", ha anunciado el portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica, Bahram Qasemi, citado por la agencia Tasnim. El diplomático ha señalado que, de manera general, "valora positivamente las propuestas anunciadas por Europa" para preservar el acuerdo nuclear, aunque ha señalado que "en algunos casos los mecanismos propuestos están claros, y en otros no". "Tal estado de las cosas no satisface a Irán", ha añadido Qasemi.

"Por desgracia, debido a las vacaciones de agosto y el estado de los asuntos en Europa, nos hemos encontrado con una ralentización, y esto no nos satisface del todo", ha añadido el portavoz. "Insistimos en que estos países aborden de manera más seria el asunto y lleven a cabo de forma más activa los esfuerzos necesarios", ha expresado el diplomático.