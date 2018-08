Chelsea Clinton admite que podría presentarse para un cargo público en el futuro

Chelsea Clinton no descarta postularse a un cargo público en el futuro, según ha expresado en el Festival Internacional del Libro de Edimburgo (Escocia, Reino Unido), donde promocionaba un libro suyo, reporta Press Association. La hija de Bill y Hillary Clinton ha expresado que "aborrece" la presidencia de Donald Trump y ha criticado duramente su política, y, de manera concreta, la separación de las familias inmigrantes. No obstante, ha señalado que no tiene planes inmediatos de entrar en política. "Para mí, es un 'no' definitivo ahora, pero es un definitivo 'puede ser' en el futuro porque ¿quién sabe qué traerá el futuro?", ha dicho Clinton.