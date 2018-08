Trump consideraría "levantar las sanciones" a Rusia si Moscú coopera con EE.UU. en Ucrania y Siria

En una entrevista exclusiva con la agencia Reuters, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que está listo para considerar levantar las sanciones contra Rusia si Moscú toma medidas para cooperar con Washington en cuestiones como Siria y Ucrania.

Este 8 de agosto, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció la imposición de nuevas sanciones a Rusia por el ataque al exagente doble ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia del que el Reino Unido acusó, sin presentar prueba alguna, a Moscú. En respuesta de este "nuevo paso inamistoso de Washington", Rusia va a preparar un paquete de contramedidas, advirtió el 9 de agosto la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

La disputa comercial con China

El líder estadounidense aseveró que no espera mucho progreso de las conversaciones comerciales con China que se celebran esta semana en Washington. Además, Trump insistió en que no tiene ningún "plazo determinado" para poner fin a la disputa comercial con China.

Irán y Turquía

Respecto a las crecientes tensiones entre EE.UU. y Turquía, el mandatario descartó hacer concesiones a Ankara para que un pastor estadounidense detenido en el país obtenga la libertad y señaló que no estaba preocupado de que los aranceles de represalia que él impuso tengan un efecto dominó y dañen la economía europea.

Trump impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio turco en respuesta a la negativa del presidente Recep Tayyip Erdogan a liberar a Andrew Brunson, originario de Carolina del Norte y establecido en Turquía desde hace más de 20 años, que fue arrestado en octubre de 2016 tras ser acusado de apoyar el intento de golpe de Estado.

Asimismo, el presidente estadounidense aseguró que está dispuesto a reunirse con su homólogo iraní Hasán Rohaní. Trump señaló que si Rohaní quiere reunirse con él, entonces "está bien", pero si no, esto no "le importa". El líder estadounidense también indicó que EE.UU. no hizo ningún llamamiento a Irán para mantener negociaciones.

Corea del Norte

Además, el presidente Trump señaló a Reuters que "lo más probable" es que se reúna con su homólogo norcoreano Kim Jong-un por segunda vez. La primera reunión bilateral entre ambos líderes se celebró el pasado 12 de junio en Singapur.