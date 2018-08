El presidente estadounidense Donald Trump está dispuesto a reunirse con su homólogo iraní Hasán Rohaní, reporta la agencia Reuters.

En una entrevista concedida al medio, Trump señaló que si Rohaní quiere reunirse con él, entonces "está bien", pero si no, esto no "le importa". El líder estadounidense también indicó que EE.UU. no hizo ningún llamamiento a Irán para mantener negociaciones.