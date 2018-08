"Bondad y brillo interno": Joven con síndrome de Down gana un concurso internacional de belleza

Kate Grant, una joven de 19 años procedente de Cookstown (Irlanda del Norte, Reino Unido), se ha convertido en la primera modelo con síndrome de Down que gana un destacado concurso internacional de belleza.

Esta chica británica ha superado a otras 40 candidatas de todo el mundo para coronarse como 'The Ultimate Beauty of the World' ('la última belleza del mundo', en inglés), en la categoría de 'adolescentes'.

Ese certamen, celebrado la semana pasada en la localidad norirlandesa de Portadown, se centra en celebrar la diversidad y las personas que son "bellas por dentro y por fuera".

"Mi sueño se ha hecho realidad"

La directora de esa competencia, Taylor-Rae Hamilton, invitó a participar a Grant, quien se mostró muy sorprendida cuando escuchó que había vencido.

"Mi sueño se ha hecho realidad. Y ese sueño es tener la oportunidad de inspirar a jóvenes que tienen el síndrome de Down y otras necesidades especiales para que crean en sí mismos", aseguró la modelo e informa The Mirror.

Para esta joven, "la bondad, la compasión y el brillo interior" suponen "la máxima belleza", así que "si los jueces vieron eso en mí, entonces estoy feliz".

Los integrantes del jurado explicaron que la triunfadora era "el espíritu y el alma" del certamen y "poseía todo lo que representa: belleza interna y externa", ya que "es una estrella" y "estamos muy orgullosos de que sea nuestra ganadora adolescente".

"El doctor pintó un futuro sombrío"

La madre de Kate Grant relató que el camino hacia el éxito no fue sencillo pues, pocas horas después de que su hija naciera, se confirmó que tenía el síndrome de Down y el doctor "pintó un futuro sombrío" en el que "no aprendería a leer, su discurso sería limitado y nunca mantendría conversaciones completas".

Sin embargo, la progenitora de la joven pensó en ese doctor cuando la joven pronunció un discurso en el que describió "sus esperanzas de una sociedad inclusiva" en la que personas como ella "sean tratadas como iguales".