VIDEO: Policía golpea a una adolescente en la cara durante una violenta detención

Una grabación filmada en una calle de Accrington, en el condado británico de Lancashire, muestra a un oficial de la Policía golpeando con la palma de mano abierta en la cara a una adolescente de 14 años durante una violenta detención.

En las imágenes se ve cómo los agentes tratan de contener a la menor, que se les resiste, cuando en un momento uno de ellos le propina el golpe. También se escucha una voz femenina de fondo que pide que "la dejen sola".

Según Mirror, tras este incidente la adolescente y una mujer de 52 años fueron arrestadas bajo la sospecha de haber agredido a un Policía. Dos agentes, por su parte, fueron tratados en un hospital con cortes en sus brazos y cabezas.

Usuarios de las redes sociales compartieron masivamente el video y algunos señalaron en los comentarios que el oficial hizo uso excesivo de la fuerza. "No vemos qué es lo que llevó a esta situación, pero no creo que sea correcto que un hombre abofetee a una adolescente de 14 años en la cara", escribió un usuario. Mientras, otros internautas defendieron al oficial alegando que no hay que resistirse a una detención.

La Policía local admitió que la grabación "puede parecer preocupante", pero afirmó que "los policías están entrenados para usar técnicas que pueden parecer impactantes para los espectadores". De todos modos, prometió investigar el incidente.