"Una maldición para mí": Aparece un carta de despedida escrita por el terrorista abatido en Cornellá

Agentes de los Mossos d'Esquadra (policía autonómica de Cataluña) encontraron una carta dejada por el hombre que fue abatido cuando intentó un atentado terrorista en una comisaría de la localidad barcelonesa de Cornellá de Llobregat en la mañana de este lunes. La Cadena Ser ha tenido acceso al documento y ha ofrecido una traducción no oficial del texto.

En la nota manuscrita en árabe, hallada durante el registro de la vivienda en la que el joven argelino vivía con su mujer –de la que estaba separándose–, se apela al conocimiento y a la sabiduría de Alá y se le pide su bendición.

🔴 Exclusiva SER | La carta de despedida del argelino abatido en la comisaría de Cornellà https://t.co/I30GIkzJJZ Informa @FJAlvarez1960 — Cadena SER (@La_SER) 21 de agosto de 2018

"Oh Dios (Alá) apelo a tu conocimiento y a tu sabiduría y te pido desde tu poder, y desde tu favor, aquello en lo que tu puedes y yo no, y tu sabes y yo no sé", puede leerse al principio de la misiva, que según la propia Cadena Ser contiene numerosas incorrecciones y menciones religiosas.

La carta hace también referencia a una "maldición", de la que no hay información concreta: "Dios, si tú sabes que este asunto es una maldición para mí en mi religión, mi vida y mi destino, aléjame de él y dame tu bendición allá donde esté y haz que quede satisfecho con ello", escribió el hombre.

El documento ya consta en el sumario que instruye la Audiencia Nacional.

El autor de la carta fue abatido a tiros por un agente de los Mossos d'Escuadra poco después de irrumpir en la mañana de este lunes en unas dependencias policiales al grito de "Allahu Akbar" (Alá es grande, en árabe), portando un cuchillo de grandes dimensiones, con el que intentó atacar a uno de los agentes presentes.