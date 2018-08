Moscú rechaza la acusación de Microsoft contra Rusia por intentar influir en las elecciones de EE.UU

Moscú ha tachado de infundadas las acusaciones de la compañía Microsoft contra Rusia por intentar influir en las elecciones que se celebrarán en EE.UU. en noviembre.

La compañía anunció que el grupo de 'hackers' Fancy Bear, presuntamente vinculado al Gobierno ruso, había realizado un ciberataque contra las fuerzas políticas estadounidenses. Según Microsoft, los piratas informáticos crearon unos sitios web falsos que se parecían a dos organizacions conservadoras de EE.UU.: el Hudson Institute y el International Republican Institute. Otros dos sitios falsos parecían pertenecer al Senado norteamericano.

"No sabemos de qué 'hackers' se trata, en qué consiste la influencia en las elecciones", ha comentado el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov. "¿De qué pruebas se trata y sobre que base se sacan conclusiones de esta categoría? No lo entendemos", ha añadido el vocero. Peskov ha calificado estas acusaciones de "bastante serias", en el sentido de que este tipo de declaraciones no pueden hacerse "de forma gratuita".