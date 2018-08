Escándalo en Miss América: Reinas de belleza exigen la dimisión de los directivos

Cara Mund, la actual Miss América, denunció la semana pasada –en una carta dirigida a sus "hermanas" de ese concurso– haber sido acosada, silenciada y manipulada por los altos jefes de esa organización, en particular la directora ejecutiva, Regina Hopper, y la presidenta de la junta directiva, Gretchen Carlson.

En víspera del Miss América 2019, que se celebrará el próximo 9 de septiembre en Atlantic City, Mund describió su vivencia en el concurso como "desprecio y exclusión total", y nombró a Hopper y Carlson como las principales responsables de ese trato, reporta The Wrap.

"Me silenciaron y limitaron"

En particular, Mund denunció en la misiva de cinco páginas su experiencia en el certamen: "Sistemáticamente me han silenciado, limitado, marginalizado y esencialmente me han borrado en mi rol de Miss América, de maneras sutiles y no tan sutiles y a diario", aseguró.

La joven señaló que era excluida de entrevistas y reuniones y que se le dirigían con un nombre equivocado. Agregó que la limitan en lo que puede publicar en las redes sociales de la organización. Según ella, los canales oficiales de Miss América en las redes se utilizan "a menudo" para promover a Carlson en sus propias actividades. "Cuando reducen mi voz de esta manera, eso elimina mi oportunidad de ser una portavoz de mi generación en las mismas plataformas donde consumimos nuestro contenido", escribió.

Mund también indicó que debía elogiar a Carlson en sus apariciones públicas y hablar de tres temas: "Miss América es relevante", "el movimiento #MeToo comenzó con Miss América" y "Gretchen Carlson", y añadir que esta última se graduó de una universidad de elite.

Carlson, "sorprendida y apenada"

La presidenta de la junta directiva del concurso negó las acusaciones de Mund, afirmando haber sido "sorprendida y apenada" por su carta y asegurando que nunca la acosó ni silenció. Además, esgrimió que sus acusaciones ya tuvieron repercusiones sobre la organización.

"El viernes, como organización, aprendimos que 75.000 dólares en becas, que hubieran sido el primer aumento de becas en años, ya no están sobre la mesa, como resultado directo de las explosivas acusaciones formuladas en su carta", escribió.

Entre tanto, la Organización Miss America aseguró que "apoya a Cara", pero alegó que "su carta contiene caracterizaciones erróneas y muchas acusaciones infundadas".

Exreinas de belleza de EE.UU. exigen la dimisión de los directivos

La controversia aumentó luego de que otras exreinas de belleza de EE.UU. se pronunciaran en apoyo a Mund. En total, 19 otras exganadoras del certamen lanzaron una petición en línea que pide la renuncia de ambas directoras.

Un punto llamativo en estos hechos es que Carlson y Hopper tomaron el liderazgo de la organización tras las renuncias del director ejecutivo de Miss America, Sam Haskell, el presidente, Josh Randle, y varios miembros de la junta, quienes abandonaron sus cargos a raíz de la publicación de unos correos electrónicos internos donde insultaban a las concursantes.