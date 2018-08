Analista de EE.UU.: 7 indicios de que las Fuerzas Armadas chinas se están volviendo más peligrosas

El Ejército de China está mejorando en varios aspectos, según el informe anual del Pentágono al Congreso, titulado 'Desarrollos militares y de seguridad que involucran a la República Popular China 2018' ("Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2018"), sostiene el analista de seguridad estadounidense Michael Peck en su artículo publicado en The National Interest. A continuación describe algunos de ellos:

El Ejército de China se está haciendo más flexible

El Ejército más grande del mundo está pasando "a un modelo de maniobra más occidental por brigadas y batallones que libran una guerra combinada".

"Cada agrupación del Ejército ahora consta de múltiples brigadas de armas combinadas: una brigada de artillería, una brigada de defensa aérea, una brigada de SOF [fuerzas de operaciones especiales], una brigada de aviación del Ejército, una brigada de ingenieros y de defensa química y una brigada de logística", indica el informe.

China Daily CDIC / Reuters

El 2017 "vio aumentos y mejoras en la defensa aérea, artillería, mantenimiento, ingeniería, y sistemas de defensa química en todos los niveles. Esta modernización selectiva permite pasar a una brigada y un batallón como los principales escalones operacionales [en lugar de numerosos ejércitos] al brindar a sus comandantes una protección crítica, poder de fuego, capacidades de reconocimiento y de logística".

El Ejército chino se está convirtiendo en una 'fuerza conjunta'

Mientras que los ejércitos más modernos están acostumbrados a las operaciones conjuntas tierra-aire-mar, el de China se ha centrado tradicionalmente en el Ejército, con la Fuerza Aérea y la Armada como jugadores de apoyo. Pero China está renovando sus tropas hacia una fuerza conjunta capaz de llevar a cabo operaciones combinadas.

China está preocupada por la defensa antimisiles estadounidense

El gigante asiático está desarrollando múltiples contramedidas para que sus misiles balísticos penetren en la defensa antimisiles de EE.UU. y de sus aliados. Estas incluyen ojivas de vehículos de reentrada maniobrables con blanco alternativo (MARV, según sus siglas en inglés), vehículos de reentrada múltiple e independiente (MIRV, por sus siglas en inglés), señuelos, bengalas, blindaje térmico y vehículos hipersónicos", según el informe del Pentágono.

El país está desarrollando una flota letal de drones

"En 2017 representantes chinos de la industria de defensa afirmaron estar desarrollando drones furtivos de largo alcance capaces de operar cerca del espacio, y el EPL [Ejército Popular de Liberación] podría pronto comenzar a recibir los drones Xianglong de gran rango de acción y altitud operacional", reza el informe del Pentágono.

Taiwán está en problemas

China Stringer Network / Reuters

"El gasto militar de Taiwán ronda un 2 % de su PIB", señala el informe. "La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, recientemente prometió aumentar el presupuesto de defensa de la isla a un ritmo al menos igual al crecimiento económico general, sin incluir un fondo especial adicional reservado para adquisiciones de defensa. Mientras tanto, el presupuesto de defensa oficial de China ha crecido aproximadamente 15 veces en comparación con el de Taiwán, en gran parte, enfocado a desarrollar la capacidad de unificar por la fuerza a Taiwán con el continente".

El Ejército de China se está globalizando

El poder militar chino se está expandiendo más allá del Pacífico occidental. "En agosto de 2017, China inauguró oficialmente su primera base militar en el extranjero en Yibuti, desplegando en esta base una compañía de infantes de marina y equipamiento", señala el informe. "Es probable que China intente establecer instalaciones adicionales de logística militar en países con los que tiene una larga historia de relaciones amistosas".