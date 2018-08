¡Pórtate bien! Facebook ahora te pone 'nota'

Facebook ha empezado a medir la fiabilidad de sus usuarios otorgándoles una 'puntuación de reputación' en una escala entre cero y uno, en medio de la creciente desconfianza que envuelve a la compañía tras el escándalo de Cambridge Analytica.

Tessa Lyons, gerente de producto de Facebook a cargo de luchar contra desinformación, declaró a The Washington Post que la medida, que viene siendo desarrollada desde el año pasado, se ha aplicado para combatir las noticias falsas.

Básicamente, Facebook monitorea qué publicaciones marcan los usuarios como falsas y, de esta forma, determina si estas personas pueden considerarse fiables. Según sostienen desde la compañía, pese a que Facebook siempre ha confiado en sus usuarios en cuanto a reportes sobre contenidos problemáticos, como ahora cuentan con más opciones, algunos reportan artículos como falsos de forma arbitraria.

"No es extraño que las personas nos digan que algo es falso simplemente porque no están de acuerdo con la idea de la historia o porque, de forma intencionada, intentan apuntar a un editor en particular", afirma Lyons.

Según Lyons, la escala de cero a uno no pretende ser un indicador absoluto de la credibilidad del usuario. Más bien, la iniciativa es solo una medida entre otros numerosos factores que Facebook toma en cuenta para evaluar riesgos.

En cualquier caso, no se precisa qué otros criterios analiza la compañía para determinar la puntuación de reputación, si todos los usuarios están sometidos a esta evaluación y cómo se usa esta información.

Facebook ha perdido la confianza

Esta medida de 'vigilancia' se incorpora en medio de la creciente pérdida de credibilidad ante los internautas de la compañía de Mark Zuckerberg, a raíz del escándalo de Cambridge Analytica. Según una encuesta llevada a cabo por Intelligence 2018 Digital Trust survey el pasado mes de abril, un 81% de los usuarios de Facebook tenían poca o ninguna confianza en que la plataforma pudiera proteger sus datos y su privacidad.

El escándalo de filtración de datos, en el que la información privada de millones de usuarios de Facebook fueron, supuestamente, utilizados por la consultora Cambridge Analytica para influir en el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2016, también hizo que los usuarios de Twitter lanzaran el 'hashtag' #DeleteFacebook ('elimina Facebook', en inglés) que ha sido compartido por miles de internautas.