Venezuela califica de "falso positivo" la supuesta incursión aérea en territorio colombiano

El Gobierno de Venezuela desmintió este miércoles la acusación realizada por Bogotá que indicaba que helicópteros militares venezolanos habían ingresado sin permiso en su espacio aéreo. Mediante un comunicado emitido por su Cancillería, Caracas calificó como "un nuevo falso positivo" la supuesta incursión.

En ese sentido, sostuvo que "no ha existido incursión aérea ni terrestre de ningún tipo, así como ningún otro acto violatorio de la soberanía nacional del hermano país". No obstante, analizó que no es coincidiencia que "esta falsa acusación de las autoridades colombianas surja en el preciso momento en que el Gobierno Bolivariano, ejerciendo su plena soberanía, pone en marcha el Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica".

Este proyecto, según el texto del comunicado, "constituye una amenaza letal contra los intereses de las mafias colombianas del contrabando de combustible, productos de primera necesidad, tráfico de drogas y armas, como también contra las estructuras de los grupos que se han dedicado a atacar el sistema financiero y monetario de Venezuela desde territorio colombiano".

#COMUNICADO | Venezuela califica de falso positivo supuesta incursión aérea en territorio colombianohttps://t.co/ssLKhTlbBj — Cancillería 🇻🇪 (@CancilleriaVE) 22 de agosto de 2018

El episodio supuestamente ocurrió el domingo en el sector fronterizo de Vetas de Oriente, en el municipio de Tibú, departamento de Norte Santander. Por esa razón, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia envió una nota de protesta a la representación diplomática venezolana en su país.

Este no es el primer roce que ocurre entre ambos países en los últimos meses, que comparten una frontera común de 2.200 kilómetros. A principios de agosto, el presidente Nicolás Maduro acusó al saliente mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, de ser cómplice del atentado perpetrado en su contra el 4 de agosto.

Las relaciones entre los palacios de gobierno de Nariño y Miraflores se mantienen en tensión desde que Bogotá desconociera la autoridad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, como también los resultados de los comicios que dieron como ganador a Nicolás Maduro para un nuevo período presidencial.