FOTOS, VIDEO: Exfutbolista gabonés revela sus relaciones incestuosas y cómo sacrificaron a su madre

Retirado de las canchas de fútbol, el exjugador Shiva N’Zigou, oriundo de Gabón, contó en la iglesia evangélica a la que acude a diario, varias historias sorprendentes sobre su pasado. Cómo murió su madre, y sus particulares relaciones sexuales llamaron la atención de todos, reseñó el diario AS.

La primera parte de su testimonio reflejó por qué su padre mató a su madre. "Mi madre está muerta y quiero confesar que fue sacrificada. Firmé muchos contratos y mi padre quería todo el dinero para él", manifestó, antes de agregar: "Me dijo que iba a matar a mi madre, yo me negué, pero lo hizo igual con el fin de que su espíritu me ayudara a mejorar mi carrera futbolística".

Las revelaciones de N’Zigou, quien pasó cinco años en Francia en los clubes Nantes, Gueugnon y Stade de Reims, siguieron e incluyeron una polémica en torno a su edad. "Tengo cinco años más, mentí sobre mi edad cuando nos fuimos a Francia", sostuvo. Por lo tanto, en la actualidad tiene 39 y no 34 como se creía.

Esto también le saca el récord que conservaba, por haber sido, con 16 años, el jugador más joven en convertir un gol en una Copa de África. Fue en el 23 de enero de 2000, cuando le anotó a Sudáfrica en la derrota de su selección 3 a 1.

En realidad, en aquel momento tenía 21, por lo que ese honor está en duda.

Su vida sexual

La sorpresa que generaron sus dichos sobre su edad y lo sucedido con su madre aumentó cuando habló sobre las relaciones sexuales que mantuvo con integrantes de su propia familia.

"Tuve relaciones con mi tía. Estas se dieron de nuevo con mi hermana. Me acosté con mi hermana", admitió N’Zigou. Antes de finalizar su testimonio, agregó que también tuvo sexo con un amigo durante largo tiempo.