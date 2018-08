Trump: "En caso de 'impeachment', el mercado colapsará"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha advertido este jueves que "el mercado de valores colapsaría", si fuera destituido a consecuencia de un 'impeachment', informan medios estadounidenses.

"Si un día me destituyeran por 'impeachment', creo que el mercado colapsaría", señaló el presidente en una entrevista de Fox News emitida este jueves.

"Creo que todo el mundo se volvería muy pobre", añadió el mandatario. "Porque si uno no piensa así, vería cifras que no creería del revés", comentó el presidente, señalando su cabeza. "Me deshice de las regulaciones. El recorte de impuestos fue tremendo", añadió.

Hasta el momento, en el mercado bursátil no han tenido mucha repercusión los reanudados problemas legales de Trump, después de que el pasado 21 de agosto su exabogado, Michael Cohen, se declaró culpable de ocho cargos y su antiguo jefe de campaña, Paul Manafort, fue hallado culpable de fraude fiscal y bancario.

El índice Dow Jones cayó levemente el miércoles y los futuros de acciones cambiaron un poco este jueves por la mañana, señala CNBC.

El diario USA Today publica que varios integrantes del Partido Demócrata han planteado poner en marcha un 'impeachment' después de que Cohen implicara a Trump en el pago de dinero a dos mujeres —con las que habría mantenido relaciones íntimas— para que sus declaraciones se hagan públicas.

Además, el inquilino de la Casa Blanca figura en una investigación especial dirigida por el fiscal Robert Mueller sobre la supuesta 'injerencia rusa' contra los demócratas en las elecciones de 2016. Asimismo, Donald Trump se enfrenta a la acusación de que intentó obstaculizar la investigación de la 'amenaza rusa' con el despido del exdirector del FBI, James Comey.

A pesar de ello, durante su última comparecencia televisiva el mandatario estadounidense negó las acusaciones y afirmó que no son suficientes para abandonar su cargo: "No sé cómo es posible destituir con un 'impeachment' a alguien quien ha hecho un gran trabajo", opina.