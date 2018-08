¿Cómo impactará el mercado petrolero mundial en el nuevo salario venezolano?

Como parte del plan de recuperación económica, anunciado por el Gobierno venezolano, se decidió anclar el salario mínimo al valor del petro, la criptomoneda nacional, y esta, a su vez, al valor del barril de petróleo.

En opinión el presidente Nicolás Maduro, el reciente plan económico tiene como objetivo central convertir al petro en la moneda de referencia para la economía y eliminar la actual dolarización en los precios del mercado.

Opiniones

Una medida que, por novedosa, genera preguntas sobre el impacto de las fluctuaciones del mercado petrolero en el nuevo salario mínimo.

Las primeras reacciones negativas surgieron del mundo empresarial.

Entrevistada por el canal Globovision, Maria Carolina Uzcátegui, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), criticó el anclaje a los precios internacionales del petróleo, ya que se trata de un mercado "inestable y vulnerable a cualquier evento mundial".

Al respecto, el presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Andrés Eloy Méndez, señaló que "si sube el barril de petróleo sube el salario sin que suba el dólar", pero "si baja el barril del petróleo no baja el salario", según el sitio web de la televisora Venevision.

Añadió que de caer los precios internacionales del crudo, el salario no puede desmejorarse debido a que en Venezuela "los derechos constitucionales no son regresivos".

Para el constituyente, la adopción del petro como unidad de cuenta resulta una decisión acertada y negó que la economía se esté dolarizando, ya que de hacerlo "sería algo ortodoxo y nosotros estamos revolucionando".

Petro y petróleo

El anuncio salarial realizado por el presidente Maduro se traduce en que el salario va a estar anclado al petro y este al precio internacional del barril de petróleo.

El economista venezolano Raúl Peñaloza, integrante del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica (OVRE), explica que antes de las fluctuaciones que puedan ocurrir en el mercado petrolero, "lo que se va a mover inmediatamente es el tipo de cambio, es decir, variará la cantidad de bolívares soberanos por dólar, pero el valor del petro seguirá siendo fijo".

Sin embargo, indica Peñaloza, si llegase a bajar drásticamente el precio del crudo y, en consecuencia, el valor del petro, "habría que ajustar el salario".

No obstante, se trata de una situación que ocurre en cualquier economía y sin ninguna mediación. Aclaró que si el precio del petróleo fluctuase todos los días, "eso no quiere decir que el salario se modificará a diario. Existe una banda en la que no se moverá. Solo se adaptará ante variaciones importantes".

Riesgo especulativo

Por otra parte, el economista estima que "siempre va a existir el riesgo" de que se registre especulación o presiones sobre los precios de las mercaderías. Sin embargo, Peñaloza supone que, una vez presentado el programa económico del Gobierno Nacional, "el Estado está haciendo acuerdos con los productores primarios" para reducir ese riesgo.

Además, el integrante del OVRE cree que buena parte del éxito de las medidas anunciadas "dependerá de la disciplina fiscal del Estado para no emitir masa monetaria superior a lo que se esté produciendo, de tal forma que no se genere demanda sobre los bienes que se comercialicen de forma especulativa".

En el caso específico de la economía venezolana, el riesgo de otro ataque especulativo proviene de "la alta concentración de capitales que existe. Tenemos monopolios que controlan altísimas partes de la producción general".

Esta característica implica que deben realizarse acuerdoscon esos sectores monopólicos, para que se incorporen al programa de recuperación económica, o "al menos, debe haber una fuerza creíble en el Estado para que esos sectores desistan de especular", asevera Raúl Peñaloza.

