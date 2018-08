"¡Queremos flan!": Un humorista argentino burla a quienes piden planes sociales y Macri se suma

El presidente argentino, Mauricio Macri, publicó en su cuenta de Instagram una imagen junto a un flan, situación que causó indignación y muchos usuarios le respondieron remarcando la difícil situación económica de aquel país sudamericano.

Una publicación compartida por Mauricio Macri (@mauriciomacri) el 18 de Ago de 2018 a las 6:50 PDT

La broma de aquel habitual postre se corresponde a una entrevista que un famoso humorista local, Alfredo Casero, brindó al programa 'Animales Sueltos'. En aquella oportunidad, el cómico utilizó una polémica metáfora para referirse al conflicto social de Argentina: "Imaginate que se te prende fuego la casa y tus doce hijos te piden 'queremos flan, queremos flan'", ironizó.

Con sus dichos, Casero hacía referencia a que el actual mandatario recibió un país en crisis y aún así hay muchos sectores que exigen mayor gasto público, inversiones en educación, salud, vivienda o planes sociales. Desde su punto de vista, utilizando una ofensiva burla para los sectores más vulnerables, el actor considera que se le exige demasiado al Estado cuando la coyuntura, según su visión, no lo permite.

Rápidamente, la entrevista se viralizó y el martes por la noche, durante una manifestación frente al Congreso para pedir allanamientos en domicilios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su expulsión del Parlamento, los protestantes cantaron: "¡Queremos flan!", continuando con la burla. Así las cosas, el humorista se mostró muy a gusto durante la jornada, siendo saludado y felicitado por muchos manifestantes.

#Video | Alfredo Casero participó de la marcha para pedir el desafuero a Cristina Kirchner y una multitud gritó: "Queremos flan". https://t.co/W8NApJ46r0 — Radio Mitre (@radiomitre) 22 de agosto de 2018

Reacción en las redes

Por su parte, Macri se sumó a la broma, pero su publicación en las redes sociales causó rechazo, sobre todo en los sectores más humildes del país o aquellos ciudadanos que perdieron sus puestos de trabajo bajo la actual Administración: "Hola Mauricio, queríamos contarte que mientras usted come flan hay más de 50 universidades nacionales que no han empezado las clases porque a los profesores no les alcanza para comer", contestó el usuario Bajando.la.luna.

Así las cosas, muchos cibernautas respondieron con humor ante la polémica y ridiculizaron los argumentos esgrimidos por Casero, luego replicados por el mandatario:

-Subió el dólar

-Flan

-Y volvió a aumentar la pobreza

-Flaaaan

-Hay paro universitario porque los docentes cobran una mierda

-DIJE QUE FLAN

-Y después que murieran dos personas siguen apareciendo colegios de la Provincia con escapes de gas.

-FLAN FLAN FLAN. QUEREMOS FLAN — Juan Amorín (@juan_amorin) 23 de agosto de 2018

Además, algunos dieron a entender que referentes de la opinión pública, como el bromista ya citado, tergiversan el contexto social argentino:

-Entonces la culpa es de los que piden flan

-Bueno

-Vamos a practicar: ¿de quién es la culpa?

-...

-Recuerde, la culpa es de los que piden flan

-Enterado

-¿De quién es la culpa?

-¡Queremos flan! pic.twitter.com/SsZqyOGKuI — Guido Molteni (@GuidoMolte) 22 de agosto de 2018

Por lo pronto, pese al rechazo que despertó el chiste en la parte de la población que no se identifica con las actuales políticas del Gobierno, Casero no se desdijo y el mandatario tampoco eliminó su publicación en las redes sociales.