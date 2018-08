Descubren cómo era el antepasado de todas las tortugas actuales (FOTO)

Un equipo internacional de paleontólogos ha encontrado un fósil de tortuga de nada menos que 228 millones de años en la parte suroccidental de China que revela cómo era el antepasado de todas las tortugas actuales y arroja nueva luz sobre la evolución de esos reptiles, según un estudio publicado este miércoles cuyos resultados recoge Science Daily.

Para uno de los autores del trabajo, Olivier Rieppel, del Museo Field de Historia Natural de Chicago (EE.UU.), el antepasado de las tortugas actuales medía casi dos metros de largo, tenía un cuerpo en forma de disco sin caparazón y un extraño pico desdentado. De ahí que este animal fuera bautizado como Eorhynchochelys sinensis, que significa literalmente 'tortuga del amanecer con un pico chino'.

Mientras las actuales tortugas tienen caparazón y pico, el fósil del Eorhynchochelys sinensis muestra de que sus costillas ya habían tomado forma de disco, pero aún no lograron fusionarse en el caparazón. El nuevo hallazgo, según los paleontólogos, ayuda a llenar una importante brecha en la evolución de las tortugas.

El fósil de la tortuga Eorhynchochelys sinensis / National Museums Scotland

Esta especie de tortugas tempranas no es la única encontrada por los paleontólogos, pero otra que había sido descubierta antes presentaba un caparazón parcial y no tenía pico. El hecho de que la Eorhynchochelys sinensis desarollara pico antes que otras tortugas pero no tuviera caparazón sugiere que la evolución de esos reptiles se llevó a cabo en mosaico. En otras palabras, los rasgos de los antepasados de las tortugas de hoy evolucionaron a un ritmo diferente y no todas las especies tenían la misma combinación de rasgos.

De acuerdo con el especialista Nick Fraser este "emocionante" hallazgo muestra que la evolución primitiva de las tortugas no fue "una acumulación sencilla" de rasgos únicos, sino "una serie mucho más compleja de eventos" que solo están ahora comenzando a salir a la luz.