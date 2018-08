La compañía Procter &Gamble pide registrar 'WTF' y 'LOL' como marcas comerciales

La quizá más célebre compañía estadounidense de productos de limpieza y cuidado personal, Procter & Gamble (P&G), solicitó a la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. registrar a su nombre, como marcas comerciales, acrónimos tales como 'WTF' ('what the fuck', vulgarismo inglés con significado de 'qué carajo') y 'LOL' ('laughing out loud' o 'reírse en voz alta').

Según informa CNBC, otros acrónimos que figuran en la solicitud de la empresa son 'NBD' ('no big deal' o 'no es gran cosa') y 'FML' ('fuck my life' o 'joder mi vida'). Todos ellos serán utilizados en productos de la compañía, en particular jabón líquido, detergente de lavavajillas, limpiadores de superficies duras y ambientadores.

Estos acrónimos han ganado popularidad en las redes sociales y los servicios de mensajería, sobre todo entre la así llamada generación del milenio, las personas que nacieron entre 1980 y 2000, y que representan un importante sector de consumidores para la compañía.

Según anunció P&G el pasado septiembre, los consumidores jóvenes no quieren que las marcas "les queden a todos"; por el contrario, desean tener individualmente un "apego emocional" con los productos.