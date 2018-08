Amazon retira de la venta un libro de instrucciones para imprimir armas en 3D

La compañía Amazon ha dejado de vender un libro que contenía el código informático para imprimir en 3D la pistola de plástico Liberator.

Esta tienda en línea comenzó a comercializar esa publicación de 584 páginas, 'The Liberator Code Book: An Exercise in Freedom of Speech' ('El líbro de códigos de Liberator: un ejercicio de libertad de expresión') el pasado 1 de agosto, un día después de que un juez federal de Estados Unidos ordenara a la empresa Defense Distributed eliminar su base virtual de planos para fabricar armas en 3D.

Un portavoz de Amazon ha confirmado al diario estadounidense The Washington Post que su firma ha tomado esta decisión porque "violaba las directrices de contenido", sin especificar más detalles sobre el asunto.