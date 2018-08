La Armada alemana: Buena 'cubierta', contenido "de vergüenza"

Suele decirse que 'un libro no ha de juzgarse por su portada' y de la Armada de Alemania podría afirmarse algo parecido. Para el observador externo, las cosas parecen ir bien en la Deutsche Marine, pero la realidad detrás de 'la cubierta' es otra bien distinta, esgrimen los consultores de Defensa John Beckner y Helmoed Heitman en un artículo para Real Clear Defense.

La cara pública de la Bundeswehr se apoya en unos cimientos muy firmes, avalados por fotos de sus buques asistiendo el rescate de refugiados desaliñados, así como de su participación en diversas operaciones, como la de la lucha contra piratería —Operación ATALANTA— en el este de África. Sin embargo, más allá de la percepción del público, la Deutsche Marine es incapaz de cumplir sus compromisos con la OTAN, afirman los consultores.

La Armada alemana tiene serios problemas con todos sus elementos clave, desde los submarinos hasta buques de superficie. La infantería de Marina consta de seis submarinos Tipo 212 U, pero ninguno está actualmente en funcionamiento. Mientras la industria alemana sigue vendiendo embarcaciones similares por todo el mundo, la Deutsche Marine —con su larga historia de desarrollo— ni siquiera puede desplegar un solo submarino para su uso operacional hasta la fecha, recuerdan los autores.

Existe la opinión generalizada de que la raíz del problema es que Alemania "no puede permitirse el lujo de proporcionar piezas de repuesto para estos costosos submarinos". Sin embargo, para Beckner y Heitman este argumento no suena muy convincente, sobre todo si se tiene en cuenta que estamos hablando del país más rico de la Unión Europea.

Fragata Baden Wurttemberg. El mar del Norte, Alemania, el 12 de enero de 2017. / Fabian Bimmer / Reuters

Estas embarcaciones han sido diseñadas para operaciones en el Báltico, que resultan complejas tanto por la poca profundidad de sus aguas, como porque las misiones en tiempo de paz implican operaciones peligrosas encaminadas a obtener información de Inteligencia sobre los puertos rusos. Los 212 U son ideales para este tipo de misiones. Sin embargo, actualmente recaen en submarinos de otros países, dado que los gastos militares de Alemania apenas resultan suficientes para financiar una infraestructura de apoyo adecuada para estos buques.

Totalmente inútil

El estado de la flota de superficie no es mucho mejor. Las Fuerzas Armadas alemanes desarrollan el programa de la fragata F-125, de 7.000 toneladas, que ni siquiera dispone del sistema SAM (misil superficie-aire), revelándose totalmente inútil en el caso de amenaza aérea.

Alemania se guarda un as en la manga, ya que, en caso de amenaza aérea, las fragatas F-125, deberán ir acompañadas por un F-123 o un F-124. Sin embargo, cuando una fuente de la Armada fue consultada sobre el particular, respondió que "derribarían cualquiera avión atacante con RAM (un pequeño SAM)", que no tiene radar activo, ni fuente de calor, por lo que solamente puede contrarrestar ataques de misiles de baja altitud.

El estado actual de la Armada alemana es "una vergüenza" para el país europeo con mayor PIB, subrayan Beckner y Heitman. Su misión en caso de hostilidades en los países bálticos es esencial para la OTAN, de ahí que sea tan necesaria su financiación. "Da miedo pensar cuanto tiempo llevaría a Alemania poner en estado de alerta" a su pequeña flota de submarinos Tipo U en caso de la agresión rusa contra los países bálticos de la OTAN, opinan los autores.

Aunque pueda culparse de todo eso a los "recortes presupuestarios", los problemas de la Marina van más allá de la falta de dinero: Alemania necesita modernizar sus procesos de planificación y adquisición y pensar seriamente en cómo actuar durante crisis o guerras, concluyen.