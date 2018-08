¿Tiene Trump un hijo ilegítimo secreto?: Un exportero podría revelarlo pronto

Dino Sajudin, exportero de la Torre Trump, que alega tener conocimiento de un presunto romance que el presidente Donald Trump tuvo con un ex ama de llaves, con la que habría tenido un hijo, ahora puede hablar sobre un contrato que firmó con American Media Inc (AMI), informa la CNN citando a su abogado. El documento le había prohibido a Sajudin comentar el tema a otras personas.

Marc Held, abogado del exportero, aseveró que su cliente "recientemente" había sido liberado de su contrato con AMI, después de múltiples negociaciones con la empresa editorial.

"El señor Sajudin no ha podido hablar sobre las circunstancias de su contrato con American Media Inc. y la historia que les vendió debido a una significativa sanción financiera", explicó Held a la CNN. "Recientemente, AMI eximió a Sajudin de los términos de su acuerdo y ahora puede hablar sobre su experiencia personal con ellos, así como su historia... Sajudin espera que la verdad salga a la luz en un futuro muy cercano", subrayó el abogado.

La Torre Trump en Nueva York, EE.UU. / Carlo Allegri / Reuters

¿Qué sabe el exportero?

La historia salió a la luz en abril con dos publicaciones simultaneas de New Yorker y The Associated Press. Ambos medios informaron que AMI, la empresa matriz del diario Enquirer, le pagó a Sajudin 30.000 dólares a finales de 2015 para evitar que divulgara el rumor de que Trump habría tenido un hijo extramatrimonial.

El exportero presuntamente contó al medio que había escuchado que Trump tuvo un hijo con una empleada a finales de la década de 1980. En una práctica conocida en el periodismo como "atrapar y matar", la publicación compró los derechos exclusivos de la historia de Sajudin y luego la enterró como un favor para Trump, según informes de ambos medios.

Cuando la historia finalmente se hizo pública, Sajudin brindó a la CNN un comentario sobre el supuesto romance, en el que confirmó que "mientras trabajaba en la Torre Trump, se me ordenó no criticar a la ex ama de llaves del presidente Trump debido a una relación previa entre ambos de la cual nació un hijo".

La aseveración de Sajudin de que Trump engendró un hijo fuera del matrimonio no ha sido confirmada independientemente por ninguno de los medios que han investigado la historia.

¿Está involucrado el abogado personal de Trump?

En la historia también fue mencionado el entonces abogado personal de Trump, Michael Cohen. El autor del artículo en New Yorker, Ronan Farrow, aseguró haber hablado con dos exempleados de AMI, quienes "dijeron que creían que Cohen estaba en contacto cercano con los ejecutivos de AMI mientras los reporteros de la compañía investigaban la historia de Sajudin".

Por su parte, The Associated Press informó que Cohen "reconoció ante que había hablado de la historia de Sajudin con la revista cuando el diario estaba trabajando en ello. Dijo que estaba actuando como portavoz de Trump cuando lo hizo y negó saber nada de antemano sobre el pago al exportero".

El exabogado de Trump, Michael Cohen, sale de la corte federal en Nueva York , el 21 de agosto de 2018. / Craig Ruttle / AP

En ese momento, AMI calificó la historia de Sajudin de "no creíble" y negó cualquier conexión entre la historia de Trump y Cohen. "AMI niega categóricamente que Donald Trump o Michael Cohen hayan tenido algo que ver con la decisión de no buscar una historia sobre un 'hijo' que se determinó que no era creíble", enfatizó la editorial en su declaración.

Cohen aceptó este martes declararse culpable de ocho cargos relacionados con fraude fiscal, contribuciones excesivas a la campaña, declaraciones falsas a una institución financiera y contribuciones corporativas ilegales. La declaración de culpabilidad incluye la admisión de que violó las leyes de financiación de campaña al pagar 130.000 dólares a Stephanie Clifford, la actriz de cine para adultos conocida también como Stormy Daniels, así como otros 150.000 a la exmodelo de Playboy Karen McDougal, por su silencio sobre sus supuestas relaciones con Trump.

El contrato original

La historia da un nuevo giro, ya que la CNN asegura haber obtenido exclusivamente una copia del "acuerdo" entre Sajudin y AMI. El contrato, aparentemente firmado el 15 de noviembre de 2015, establece que AMI tiene derechos exclusivos sobre la historia de Sajudin pero no menciona los detalles de la historia en sí más allá de decir: "La fuente proporcionará a AMI información sobre el hijo ilegítimo de Donald Trump."

Además, en el documento se destaca que "AMI no le deberá ninguna compensación a la fuente si AMI no publica la exclusiva" y que Sajudin podría recibir una suma de 30.000 dólares en caso de su publicación.

Pero la tercera página del acuerdo muestra que, aproximadamente un mes después, las partes firmaron una enmienda que establece que Sajudin recibiría un pago de 30.000 dólares dentro de los cinco días posteriores a la firma de la enmienda y que el "período de exclusividad" determinado en el acuerdo "se extiende indefinidamente y no expirará".

La enmienda también establece un pago de 1 millón de dólares que Sajudin deberá hacer a AMI "en caso de que la fuente incumpla esta disposición".

Held afirmó que ahora que Sajudin había sido liberado del acuerdo con AMI, y que ya no sería responsable de un pago por hablar. "Es un simple trabajador y 1 millón de dólares lo arruinaría de por vida", aseguró el abogado a la CNN.