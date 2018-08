¿Por qué algunos agujeros negros supermasivos 'se mueven'?

Dos investigadores de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, encontraron que el cambio de posición de un agujero negro supermasivo en el núcleo de la galaxia M87 no se debe a un desplazamiento del mismo, sino al cambio del centro de la producción de luz, según su estudio publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

La autora de la investigacón, Elena López Navas, presentó evidencia que sugiere que el agujero negro supermasivo se encuentra en posición de equilibrio y que los desplazamientos observados con anterioridad fueron causados por el cambio del fotocentro (o centro de producción de luz) que, por su parte, se debe a los estallidos que provienen de su jet (un flujo de materia expulsado por el agujero negro a una velocidad cercana a la de la luz), reseña Phys.org.

Para realizar esta investigación, los especialistas analizaron un gran número de imágenes de alta resolución de la galaxia M87, captadas en distintos momentos durante un período de 20 años.

Según el análisis de las imágenes, los mayores casos de desplazamiento del agujero negro supermasivo coinciden con un estallido fuerte que sucedió allí entre los años 2003 y 2007. Entonces, las observaciones demuestran que los desplazamientos fueron artificialmente causados por la variación del flujo en la galaxia.

De acuerdo con la investigadora, después de que se produjo este estallido, "el fotocentro y el núcleo volvieron a la misma posición, por eso deducimos que el núcleo y el agujero negro siempre están en el mismo lugar, lo que coincide con el mínimo potencial en el centro de la galaxia".