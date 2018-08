Muere a los 81 años el senador estadounidense John McCain

El senador republicano estadounidense John McCain ha muerto este sábado a los 81 años tras padecer una forma agresiva de cáncer cerebral, según ha informado su oficina a través de Twitter.

"Cuando el senador falleció, con él estaba su esposa Cinsy y su familia. Hasta su muerte, ha servido fielmente a Estados Unidos por 60 años", reza el mensaje de su oficina.

El presidente de EE.UU., ya ha expresado sus "más sinceras condolencias" y su "respeto a la familia del senador John McCain"." ¡Nuestros corazones y oraciones están con ustedes!", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Recientemente, su familia anunció que el legislador decidió suspender su tratamiento para el cáncer cerebral, un año después de que el político revelara su diagnóstico. "John ha superado sus expectativas de supervivencia" y "con su fuerza de voluntad habitual, ahora ha optado por interrumpir el tratamiento médico", explicó en ese momento la familia.

Al político le diagnosticaron una glioblastoma —un agresivo tumor cerebral— en julio de 2017. La enfermedad fue detectada durante una craneotomía. No obstante, tan solo un mes después de la operación, McCain volvió al Senado y pudo pronunciar un discurso de 15 minutos sobre la política estadounidense. "No logramos hacer nada […]. Nuestro sistema de seguro médico es un caos. Todos lo sabemos, tanto aquellos que apoyan el Obamacare, como los que se oponen al mismo", criticó el político.

"De todos modos está muriendo"

Las relaciones de John McCain, abierto crítico del presidente Donald Trump, y la Casa Blanca han experimentado varios momentos tensos a lo largo de los últimos años. Uno de los últimos escándalo se desató en mayo, cuando Kelly Sadler, asistente en la oficina de comunicaciones de la Casa Blanca, al discutir con otros funcionarios la nominación de Gina Haspel como directora de la CIA, comentó que no importaba la opinión de McCain, porque "de todos modos está muriendo".

John McCain se opuso a que Gina Haspel fuera confirmada como directora de la CIA, luego de que la funcionaria no reconociera ante una audiencia en el Senado que la tortura es inmoral. McCain, que fue torturado como prisionero en la Guerra de Vietnam, asegura que la funcionaria no está calificada para el cargo.

La asistente se disculpó en privado ante la hija del senador tras la filtración de sus declaraciones. Por su parte, la Casa Blanca no cuestionó el hecho y emitió una declaración: "Respetamos el servicio del senador McCain a nuestra nación. Él y su familia están en nuestras oraciones durante este momento difícil".

McCain contra Trump

McCain sirvió en el Ejército y, cuando en 1967, durante la Guerra de Vietnam, su avión fue derribado, pasó varios años capturado como prisionero de guerra. En 2015, durante la campaña presidencial, Trump hizo el polémico comentario de que McCain "no es un héroe de guerra". "No fue un héroe de guerra, porque fue capturado. Me gusta la gente que no fue capturada", dijo Trump.

A su vez, unos meses antes, el senador republicano criticó los polémicos comentarios del futuro mandatario sobre los inmigrantes de México.

Después de que The Washington Post publicara una grabación de 2005 con comentarios ofensivos de Trump sobre las mujeres durante el rodaje del programa Access Hollywood, McCain lo tachó de un ataque contra todas las mujeres y anunció que se negaba a apoyar la candidatura de Trump en las elecciones.

El 22 de mayo, la editorial Simon & Schuster publicará el libro de memorias de McCain titulado 'The Restless Wave' ('La ola agitada'). Allí, según ya se ha revelado, criticó a Trump por su "admiración" a Putin y tachó de "malvado" al mandatario ruso.