Muere a los 91 años Neil Simon, famoso guionista y comediante de Broadway

El escritor, productor y guionista estadounidense Neil Simon, famoso por sus comedias en Broadway, ha fallecido la mañana de este domingo a la edad de 91 años en Manhattan, Nueva York (EE.UU.), informa The New York Times.

Simon falleció debido a complicaciones de salud derivadas de una neumonía en el hospital New York Presbyterian, según lo comunicó Bill Evans, viejo amigo y publicista, que en 2004 le donó un riñón.

El dramaturgo, que escribió más de una treintena de obras a lo largo de su carrera, destacó por clásicos de Broadway como The Odd Couple ('La extraña pareja', interpretada en el cine en 1968 por Jack Lemmon y Walter Mattahu), Barefoot in the Park ('Descalzos por el parque') y la trilogía de Brighton Beach ('Playa Brighton').

El icónico hombre de Broadway ganó un Tony por logros especiales así como el premio Pullitzer y el Mark Twain por humor. Era padre de tres hijas fruto de cinco matrimonios.