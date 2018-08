VIDEO: Nueva entrega de un icónico videojuego de pelea inmortalizado por Sega tras 25 años de espera

La compañía francesa DotEmu, dedicada a la adaptación y emulación de videojuegos antiguos, anunció este martes el regreso, después de 25 años, de una nueva entrega del icónico juego de pelea 'Streets of Rage' de la consola Mega Drive (conocida en América como Genesis) desarrollada por Sega.

De acuerdo con la empresa, 'Streets of Rage 4' será un título renovado de la saga, que se popularizó en los años noventa y que se convirtió en un referente de culto junto a 'Golden Axe' o 'Double Dragon' dentro del género 'Beat'm Up', o 'vapuléales'. En los juegos de este género los personajes se mueven de lado a lado de la pantalla aniquilando enemigos y recogiendo armas, dinero, comida, etc.

DotEmu publicó un pequeño avance de lo que será 'Streets of Rage 4'. Aunque son pocos los detalles que se ofrecen, sabemos que contará con sus protagonistas clásicos, Axel Stone y Blaze Fielding, y mantendrá su jugabilidad clásica en formato 2D, pero con gráficos más nítidos y modernos.

Una breve descripción del videojuego en la página oficial señala que estará basado en la trilogía, con una nueva mecánica, una historia fresca y etapas peligrosas. Un 'arcade' clásico pero completamente original.