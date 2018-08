Japón: Ferroviaria obliga a empleados a experimentar lo que pasa a ras de riel de tren en marcha

Una polémica se ha desatado en Japón en torno a los inusuales procedimientos adoptados por la empresa ferroviaria West Japan Railway Co., que pretende mostrar a sus empleados la importancia de su trabajo. Y no es para menos: como parte de una prueba, los mecánicos de la compañía deben aceptar situarse dentro de un espacio de un metro de profundidad y un metro de ancho, abierto entre las vías de trenes rápidos que avanzan sobre ellos a una velocidad cercana a los 300 kilómetros por hora, informa The Mainichi.

Esas pruebas, en las que ya han participado unos 190 mecánicos, empezaron en el año 2016, como respuesta a un accidente ocurrido el 8 de agosto de 2015, en el que partes metálicas salieron disparadas del ferrocarril.

De acuerdo con la investigación del organismo japonés encargado de la seguridad en el transporte, el suceso ocurrió por causa de tuercas no debidamente apretadas. Ahora la compañía, de manera inusual, trata de mostrar a los empleados la velocidad real del tren y la importancia del trabajo que hacen, para así evitar una repetición del caso.

Por su parte, los trabajadores no concuerdan con tales ensayos y solicitan que el procedimiento se derogue. Es "como una flagelación en público", caracterizó la práctica un empleado, mientras que otro la calificó como "aterradora". Según este último, los mecánicos deben ponerse gafas protectoras y casco y dirigirse a un espacio entre las vías, para quedarse allí hasta que pase un tren. "La presión del aire es enorme. Sentí como si fuera presionado desde arriba", recordó ese empleado su experiencia.

Más allá de sustos, la iniciativa ha sido criticada por expertos que opinan que no producirá resultados. "Este programa puede estar basado en la idea de que la gente puede cambiar su conciencia si tiene experiencias intensas, pero los errores humanos no pueden ser eliminados tan fácilmente", señaló Takahiro Nakamura, profesor de la Universidad de Kansai (Japón).

Por el momento, y a pesar de las quejas del personal, las pruebas siguen en vigor y la empresa se niega a abandonarlas.