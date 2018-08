Los S-400 rusos de la discordia: Turquía critica a EE.UU. por actuar "como en un filme de vaqueros"

Turquía se mantiene firme en su intención de adquirir dos lotes de sistemas de defensa antimisiles S-400 rusos, el primero de los cuales se entregará el próximo año, anunció el ministro de Relaciones Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, el martes durante una conferencia de prensa celebrada en Lituania.

Refiriéndose a la compra de los S-400 como "una obligación para nosotros", Cavusoglu señaló que anteriormente Turquía había intentado comprar sistemas de misiles Patriot producidos en Estados Unidos, pero Washington no dio ninguna garantía de que el acuerdo fuera a obtener la aprobación de los legisladores.

Si dicen que pueden hacer lo que quieran, como en las películas de vaqueros, recibirán una respuesta

Como contramedida, Washington ha estado demorando la entrega a Turquía de cazas furtivos F-35, con la esperanza de usar esta estrategia como una palanca para obligar a Ankara a abandonar el contrato de los S-400.

Cavusoglu, por su parte, recordó a Washington que Turquía es el proveedor de unos de los principales componentes de los F-35 y pidió a los Estados Unidos que abandonen su "lenguaje de amenazas".

"Si dicen que pueden hacer lo que quieran, como en las películas de vaqueros, recibirán una respuesta", añadió el ministro.

Cavusoglu subrayó que el contrato de defensa no significa que Turquía priorice las relaciones con Rusia sobre cualquier otro país, incluido Estados Unidos. "Turquía puede equilibrar perfectamente su política exterior en la región", enfatizó.

Turquía y Estados Unidos han estado intercambiando golpes verbales sobre la entrega pendiente de los S-400 y las repercusiones que Ankara podría enfrentar si no cancela el acuerdo.

También el martes, el secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, señaló que Washington no "recomienda" la compra, informa Reuters. No obstante, admitió que comprar los sistemas de defensa rusos constituye una "decisión soberana" de Turquía, pero argumentó que los S-400 no podrían integrarse dentro de la infraestructura existente de la OTAN.

El lunes, una delegación del Congreso estadounidense encabezada por Michael Turner visitó Turquía en un intento de persuadir a su Gobierno de que abandone el acuerdo de los S-400 a cambio de la garantía de entregarle los aviones F-35, informaron los medios turcos.