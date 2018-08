VIDEO: La 'zona cero' de la crisis de los indigentes estadounidenses

A pocos kilómetros de los barrios más ricos de Los Ángeles, como Beverly Hills o Bel-Air, se encuentra Skid Row, el último refugio de los que no tienen nada. Miles de personas viven aquí en pésimas condiciones en tiendas de campaña, en coches abandonados o bajo montañas de cartones y periódicos.

El barrio se ha hecho tristemente famoso por ser el epicentro de la crisis indigente en la ciudad de Los Ángeles. También es una muestra de la enorme diferencia que hay entre los más ricos y los extremadamente pobres, porque el barrio se ubica a escasos metros del centro financiero de Los Ángeles, donde se encuentran sedes de empresas multinacionales y casas valoradas en millones de dólares.

No lejos del centro financiero, en Skid Row, la gente lleva años y años durmiendo en las calles. El reciente desarrollo de la infraestructura de la zona, lejos de resolver sus problemas, los margina aún más. Ahora se les ha sumado un nuevo problema, porque Skid Row es también un barrio comercial que alberga negocios que conviven directamente con los indigentes.

Recientemente los negocios han empezado a poner vallas que sobresalen de sus perímetros, y lo hacen para expulsar a los indigentes de la acera que ocupan, adyacente a los negocios.

"No están resolviendo el problema"

Sin embargo, la colocación de estas vallas genera un gran problema, porque la acera donde viven los sintechos es, obviamente, espacio público. Actualmente en EE.UU. varias asociaciones están denunciando esta usurpación del espacio por parte de los comerciantes, que tiene un único fin: expulsar a las personas que no tienen un lugar adónde ir.

"Lo que están haciendo los dueños, no solo en Skid Row, es que están poniendo cercas para privatizar el espacio, y forzando que la gente se vaya a otro lugar", comentó a RT Steve Díaz, un activista de la organización por los derechos de los indigentes La Can. "No están haciendo vivienda, no están resolviendo el problema", destacó.

Pese a las denuncias, las vallas siguen en su lugar. "El único motivo por el que existen estas vallas es para impedir que los indigentes estemos aquí. Pero no tienen ese derecho. Dormimos en calles que son de la ciudad y ellos están usurpando al menos un tercio de la propiedad pública para impedir que estemos aquí, pero no les pertenece", comentó un residente de Skid Row, Bruce, que lleva nueve años viviendo en el barrio.

Con vallas o sin ellas, el barrio de Skid Row es una señal de la crisis de indigencia de la ciudad de Los Ángeles, a la que las autoridades de EE.UU. deberían prestar más atención, algo con lo que están de acuerdo los residentes de la zona.