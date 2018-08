"Estaba espantada y asqueada": Un hilo de Twitter reabre el debate sobre la gestación subrogada

Una mujer que se define como "estudiante adulta de medicina" ha contado en Twitter su experiencia con la gestación subrogada, lo que popularmente se conoce como 'vientres de alquiler', con la intención de concienciar a la gente sobre este tema. Aunque la historia no ha sido comprobada, ha servido para avivar aún más un debate presente en la sociedad española.

Según cuenta la tuitera, debido a su imposibilidad de tener hijos, se dirigió a una clínica ucraniana que, según explica, es la más internacionalizada y la que dice ofrecer mayor seguridad en cuanto a la voluntariedad de la madre subrogadora y a la transparencia del proceso. "Estaba espantada y asqueada", define su estado al conocer las condiciones.

Según dice que pudo comprobar, la clínica ofrece paquetes que van desde un solo intento hasta intentos ilimitados. Garantizan que se va a obtener un hijo totalmente sano, con la única condición de que el material genético (esperma) debe ser del padre contratante.

Querida @Barbijaputa me dirijo a ti ya que sueles tratar el tema de la subrogación de maternidad. Yo he sido defensora de la MS hasta que me ha tocado a mi “la necesidad” de usarlo y salí espantada cuando me informé más a fondo del proceso. Hay gran desconocimiento al respecto 👇 — MedEstud (@MedEstud) 28 de agosto de 2018

La mujer asegura que en el caso de que haya una donante de óvulo, a través de una serie de fotos, se puede elegir a quien aportará el material genético que más sea del agrado de la pareja que busca tener un hijo por esta técnica.

Además, las empresas también ofrecen a los futuros padres la posibilidad de seleccionar el sexo del bebé. "¿Estoy 'teniendo un hijo' o comprando zapatos?", pregunta irónicamente en el hilo.

En el caso de donante (ojo al dato), te harán ver una serie de fotos y características para que tú elijas la que más te guste y luego viene la pregunta del millón “que sexo quiere que tenga su bebé?” WTF???. Estoy “teniendo un hijo” o comprando zapatos? — MedEstud (@MedEstud) 28 de agosto de 2018

Otra de las circunstancias que destaca es la casi imposibilidad de tener contacto con la mujer gestante, tan solo 15 minutos de videollamada tutelada al mes. "La despersonalización del proceso es brutal", afirma.

Además, añade el testimonio de un amigo suyo ucraniano que conoce las condiciones de este tipo de clínicas: "Las chicas suelen ser personas de la periferia, muy pobres, que lo hacen porque no tienen para comer", dice este conocido. También relata que durante el tiempo que dura el embarazo se aseguran disponer de los medios básicos de cuidado y subsistencia.

Sus palabras; “las chicas suelen ser personas de la periferia, muy pobres, que lo hacen porque no tienen para comer. No es sólo el dinero que les dan por el embarazo, durante esos meses están en una casa donde no les falta lo más básico y lo suelen hacer a escondidas” 👇 — MedEstud (@MedEstud) 28 de agosto de 2018

Finalmente, cuenta que decidió no continuar con el proceso. "Prefiero no tener un hijo a que evidentemente adoben y exploten a una mujer por mi culpa", han sido sus palabras. Su experiencia ha sido compartida más de 3.000 veces debido a la polémica que suscita en España y porque fue retuiteado por Barbijaputa, una conocida tuitera feminista con casi 300.000 seguidores en esa red social.

Renunciamos a este proceso, faltaría más. Prefiero no tener un hijo a que evidentemente adoben y exploten a una mujer por mi culpa. Y como soy bastante curiosa, decido hablar con un amigo ucraniano y lo que me dice ya ralla la locura. — MedEstud (@MedEstud) 28 de agosto de 2018

Polémica en España

En los últimos tiempos, en España se está produciendo un encendido debate entre los partidarios de la gestación subrogada y sus detractores, a lo que ha contribuido recientemente este hilo. Lo cierto es que se trata de una práctica prohibida en el país, por lo que cientos de parejas están acudiendo al extranjero, a países donde su ejercicio sí es legal. En esos países se paga a mujeres para que gesten y den a luz a un bebé que será entregado a la persona o pareja que pague el precio pactado.

Las principales críticas que recibe esta técnica se basan en que supone una nueva forma de explotación de la mujer, porque en su mayoría son mujeres pobres las que gestan los hijos para personas que tienen un buen nivel económico y que, por tanto, se lo pueden permitir. Así, los críticos abogan por fomentar y facilitar la adopción de menores y por no legalizar lo que denominan como "compra de niños".

Has dado en el clavo. En Ucrania, En Londres, donde se practique la MS, las gestantes serán mujeres de baja condición social, con problemas económicos. Estoy segura de que no habrá gestantes voluntarias que no necesiten el dinero y lo hagan por filantropía. — Mavi (@mm_mavi) 28 de agosto de 2018

Lo que quiere es la 'pasta', para poder vivir y los que le ofrecen la 'pasta' se aprovechan de su situación. Seguro que en España la GS solo la practicarian mujeres pobres, porque las ricas no lo necesitarian. — California (@H0llywood_) 28 de agosto de 2018

Muchas parejas acuden a este tipo de servicios porque a diferencia de lo que sucede con la adopción, con la gestación subrogada los niños que finalmente se les entrega sí tienen su carga genética, al menos la de uno de sus progenitores.

Muchos partidarios aducen su "derecho" a ser padres o madres, aunque sus detractores les recuerdan que el de la paternidad / maternidad no constituye ningún derecho, mientras que las mujeres gestantes sí ven conculcados sus derechos a la dignidad y a no ser tratadas como objetos.

Mucha gente me dice que el tema de la gestacion subrogada es complicado ya que se enfrentan dos derechos el de la madre biológica y el de los compradores. A ver cuándo nos enteramos de que ser madre o padre, no es ningún derecho. — MicroFeministas Ale♀♀ (@Relatofeminista) 4 de diciembre de 2017

Ante el argumento de que las mujeres gestantes lo hacen voluntariamente y que si ganan dinero y además ayudan a alguien, pues mejor para ellas, los detractores argumentan que cuando existe una necesidad económica la voluntariedad se pone en entredicho.

De este modo, se suele recurrir al ejemplo de la venta de órganos, ilegal en casi todo el globo, para ilustrarlo. Que alguien esté dispuesto a vender su riñón voluntariamente porque necesita dinero no es óbice para legalizarlo, añaden.

Si me extirpan algún día un riñón, le compraré a algún pobre el suyo. Pero le pagaré sólo por las molestias, porque en realidad él me lo dará de manera altruista porque es buena gente. ¿Os suena raro? Pues así defienden la gestación subrogada en España. — A. Sánchez Moreno (@alejandrosanmo) 18 de junio de 2018

El último caso mediático

Esta semana se ha conocido que alrededor de una veintena de parejas españolas no pueden salir de Ucrania con 'sus' bebés. Habían ido allí a recoger a los bebés nacidos después de haber pagado un servicio de gestación subrogada. Ahora no pueden salir de ese país debido a que tras la última modificación europea de la Ley de Protección de Datos Personales, el consulado español no inscribe a los niños como españoles.

El problema es que se complica la realización de la prueba de ADN para comprobar la filiación paterna del menor.

De hecho, la embajada española en Ucrania ya advirtió a través de un comunicado que se desaconsejaba "claramente iniciar un proceso de este tipo (gestación subrogada) por no tener cabida en el ordenamiento jurídico español". Además, recuerda que "las Autoridades españolas no pueden hacerse responsables de las promesas y afirmaciones hechas por agencias privadas, que realizan fuera de España una actividad no amparada por la Ley española". En el texto también se recuerda que la filiación materna se determina por el parto y la paterna por las reglas de la filiación matrimonial o no matrimonial.

Prohibido en España y condenada en Europa

Lo cierto es que en España está prohibido, como consta en el artículo 10 de la Ley de Reproducción Asistida: "Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero".

En el arco parlamentario hay un partido que claramente apuesta por su legalización en España, el partido de Albert Rivera, Ciudadanos. La formación política se posiciona cada vez que tiene oportunidad a favor de esta práctica aduciendo defender los derechos de aquellos que quieren ser padres. Por el otro lado, la formación de Pablo Iglesias, Podemos, es radicalmente opuesta a estos postulados.

🎥 Hay que regular de forma garantista y altruista la #gestaciónsubrogada en España, como han hecho Canadá, EEUU y otros países avanzados, para que ninguna familia se tenga que ir fuera e hipotecar su vida por querer tener hijos. Es una cuestión de libertad, justicia e igualdad. pic.twitter.com/S7IEKRYk6H — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 28 de agosto de 2018

En el ámbito social son los colectivos feministas quienes más duramente se manifiestan contra la gestación subrogada.

También el Parlamento Europeo en 2015 pidió su prohibición en el Informe Anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo. La institución condena la práctica de gestación por sustitución porque "es contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima" e "implica la explotación de las funciones reproductivas y la utilización del cuerpo con fines financieros o de otro tipo".