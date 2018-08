Rusia: No se descarta un nuevo ataque contra Siria tras los preparativos de EE.UU. en la región

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, ha asegurado que las preparaciones de EE.UU. que Rusia ha detectado en Oriente Medio apuntan a que existen posibilidades de un nuevo bombardeo contra Siria.

"A juzgar por los preparativos de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en la región de Oriente Medio, no está descartada la posibilidad de nuevos ataques con misiles contra objetivos en Siria", ha aseverado Zajárova este jueves en rueda de prensa.

De acuerdo con la vocera, tales bombardeos, derivados de lo que Moscú ha denunciado como escenificaciones de ataques químicos que podrían perpetrarse en la provincia de Idlib en los próximos días y "causarían el retroceso de todas las medidas acordadas para normalizar la situación en Siria".

Zajárova ha afirmado que la situación actual constituye una muestra de que EE.UU. "no está satisfecho" con los actuales acuerdos en torno a Damasco, y ha advertido que las consecuencias de "jugar con fuego" al no respetarlos son "impredecibles". "No siempre podrán salirse con la suya", ha acotado.