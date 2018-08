FOTOS: Un perro cae de un barco en una tormenta, nada 5 kilómetros y se reencuentra con su dueño

Un hombre logró reencontrarse con su perro luego de que este cayera del velero en el que ambos se encontraban durante una fuerte tormenta en Florida (EE.UU.).

Según medios locales, Shane Hale vendió todo lo que poseía y planeaba navegar por el mundo con solo lo necesario y en compañía de su fiel cachorro Harley. Ambos zarparon hacia los cayos de Florida el pasado sábado, pero quedaron atrapados de noche en medio del temporal, a varios kilómetros de la ciudad costera más cercana.

La embarcación se averió, el motor dejó de funcionar, el agua comenzó a invadir el interior y la agitada marea lanzó por la borda al can, que perdió su chaleco salvavidas. Hale sobrevivió y fue remolcado de regreso a tierra por la guardia costera, pero Harley no daba señales de vida. "El propietario insistió mucho en que encontráramos al perro: 'Olvídese del bote, solo quiero a mi perro'. No puedo expresar lo angustiado que estaba [Shane]", explicó uno de los uniformados.

El marinero acudió a las redes sociales, donde hizo pública la desaparición de su mascota y solicitó ayuda para encontrarla. En menos de 24 horas recibió una llamada informando de que Harley había sido visto vivo en una playa.

Se presume que el valiente animal se vio obligado a nadar casi cinco kilómetros entre olas de hasta tres metros de altura y debido a las condiciones climáticas era muy poco probable que sobreviviera. El perro contrajo una leve pulmonía, pero los veterinarios aseguraron que se recuperará del todo.