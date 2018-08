EE.UU.: Hallan un cadáver en un acuario en la casa de un hombre desaparecido

En la ciudad estadounidense de San Francisco, la Policía encontró un cadáver humano dentro de un acuario en la casa de un hombre cuya desaparición había sido denunciada, informa AP.

Brian Egg, de 65 años, fue reportado desaparecido a finales de julio, después de no haber contactado con sus familiares y amigos desde junio, ha informado el comandante de la Policía, Greg McEachern. Varios agentes visitaron su domicilio en tres ocasiones a principios de agosto, pero no notaron nada sospechoso y se fueron cuando nadie respondió a sus llamadas. "No entramos en las casas de las personas solo porque exista una denuncia de desaparición", ha explicado McEachern.

No obstante, la noche del 14 de agosto los vecinos llamaron a la Policía alertados al ver una cinta para delimitar escenas de crimen alrededor de la casa de Egg. Los testigos indicaron también que fuera del edificio había un limpiador privado de escenas de crimen junto a un desconocido.

Los agentes que acudieron a la llamada notaron un fuerte olor a descomposición y vieron varios artículos de limpieza dentro de la casa. Entonces procedieron a detener al desconocido, identificado como Robert McCaffrey y sospechoso de homicidio, usurpación de identidad y otros delitos. La Policía también detuvo a Lance Silva, de 39 años, bajo las mismas sospechas. Ambos son considerados como "personas de interés" para la investigación policial, según el comandante.

Tras dos días de búsqueda en la casa, el 17 de agosto los agentes hallaron un cuerpo humano en un acuario ubicado "en una parte escondida de la casa", ha dicho McEachern. Actualmente, se están esperando los resultados de autopsia para identificar el cuerpo.

Mientras tanto, McCaffrey ha sido puesto en libertad por falta de pruebas para presentar una acusación oficial. Silva sigue detenido por supuesta infracción de la libertad condicional.