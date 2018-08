Acusan a un concejal español de autoanularse una multa que nunca le fue impuesta

Levamos tempo aguantando por riba das nosas posibilidades a mentira, a difamación e a manipulación da maquinaria político-mediática da dereita. Pero non todo vale e todo ten un límite.



Se a verdade non importa, teremos que vernos no xulgado. 👇https://t.co/63O77tNyvWpic.twitter.com/KQsLD8BKBa