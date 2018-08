EE.UU. y Canadá no llegan a un acuerdo sobre el TLCAN

Las negociaciones comerciales entre EE.UU. y Canadá sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés) han terminado este viernes sin ningún acuerdo.

De acuerdo con los representantes comerciales de EE.UU., aunque el acuerdo aún no ha sido firmado, las dos partes han logrado progreso en las conversaciones sobre la renovación del tratado, que se reanudarán el próximo miércoles, informa Reuters.

Anteriormente, tras una reunión de casi dos horas con el representante de Comercio de EE.UU., Robert Lighthizer, la mañana de este viernes, la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, ha afirmado que su país estaba decidido a "defender" sus intereses nacionales, informa The Washington Post. "Estamos buscando un buen negocio, no cualquier trato. Aún no estamos allí", ha declarado.

Dejando de lado a Canadá

Hace un año que iniciaron las conversaciones para renegociar el TLCAN, "el peor acuerdo jamás aprobado" en palabras del presidente estadounidense Donald Trump.

Este lunes México y EE.UU. anunciaron un nuevo acuerdo –dejando de lado a Canadá–, que podría sustituir al antiguo si Ottawa no participa.

El canciller mexicano, Luis Videgaray, por su parte, señaló que, aunque para México es prioritaria la participación de Canadá, habrá acuerdo comercial con EE.UU., aun cuando los canadienses no se sumen a dicho pacto.

"Para México es fundamental que Canadá pueda estar en la negociación, que sea parte del acuerdo y que siga siendo como desde el primer día, un acuerdo trilateral. Vamos a poner todo nuestro empeño, esa es nuestra voluntad", dijo Videgaray en rueda de prensa.

En cuanto a la materia del nuevo acuerdo, una de las principales cláusulas que defendió EE.UU. fue la que tiene que ver con el sector automotriz y las reglas de origen.

Se ha pasado del 62,5% al 75% en el valor de contenido regional para que los vehículos automotores puedan evitar el pago de aranceles. También se acuerda que el 40% y 45% del contenido de las unidades debe ser producido por trabajadores que tengan un salario de al menos 16 dólares por hora.