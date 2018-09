Warren Buffett considera que iPhone está "enormemente subvalorado"

El empresario e inversor norteamericano Warren Buffett opinó, durante una entrevista para la cadena CNBC publicada este jueves, que los iPhone –que cuestan unos 1.000 dólares– están "enormemente subvalorados".

Según el empresario, la compañía no puede aumentar sus precios debido a la competencia en el mercado, pero "lo que [iPhone] hace por ti es increíble". "En materia de su utilidad para la gente y lo que obtienes por 1.000 dólares… no puedes tener una cena que costaría tanto", añadió.

De acuerdo con el medio, que cita además un reporte financiero, en el segundo trimestre de este año el porcentaje de las acciones de Buffett en Apple aumentó en un 5 %. En este contexto, el empresario manifestó que lo que lo atrae en esa empresa no son sus resultados financieros a corto plazo, sino la marca y el ecosistema de la compañía.

"No me centro en las ventas del próximo trimestre o próximo año", declaró el inversor, "me centro en cientos, cientos, cientos de millones de personas que viven por esto [por Apple]".