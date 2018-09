Un exempleado de Trump revela cómo el presidente se 'enamoró' de Twitter e Internet

Un exempleado de The Trump Organization, la empresa de hotelería y bienes raíces propiedad de Donald Trump, describió cómo el ahora presidente de EE.UU. pasó de estar poco familiarizado con las redes sociales a volverse un amante de los medios digitales.

Justin McConney, quien se desempeñó como director de Nuevos Medios de la compañía entre 2011 y 2017, señaló la inexperiencia con Internet del mandatario estadounidense cuando McConney empezó a trabajar en su puesto. Trump le pedía que imprimiera los tuits donde era mencionado, que fuera a su oficina y que se los leyera en voz alta, según cuenta en una entrevista para la revista New York Magazine, publicada este 31 de agosto.

"¡Quiero ver más de estos! ¡Consígueme más, consígueme más!", le decía Trump refiriéndose a las publicaciones en Twitter. McConney detalla que imprimía más y se las llevaba a su jefe que, con un rotulador, señalaba los tuits que "quería responder" y le pedía a él que lo hiciera. Para aquel entonces el ahora inquilino de la Casa Blanca contaba con un teléfono plegable y solo comenzó a tuitear él mismo cuando obtuvo un dispositivo Android, en 2012.

Internet: el valor real de saber usarlo

De acuerdo con la publicación, McConney le enseñó a Trump que Internet, "más allá de un estímulo del ego, podía tener un valor real si sabía cómo usarlo". "Para él [Trump], a menos que sea en la televisión o en los periódicos, porque es de la vieja escuela, [Internet] no va a significar nada".

Fue entonces cuando el director de medios le propuso crear un blog de videos de bajo presupuesto, y nació 'From The Desk Of Donald Trump' ('Desde el escritorio de Donald Trump'), donde el líder, en grabaciones de pocos minutos, compartía sus ideas políticas, respondía preguntas y analizaba la actualidad mundial. La idea resultó exitosa: "Solo tuve que filmar esa cosita con esta pequeña cámara, y aparece en todos los canales de televisión. Es grandioso", afirmó Trump, según comenta McConney.

"A partir de ese momento, [Trump] realmente vio el potencial de las redes sociales. Con medios gratuitos", concluye McConney.