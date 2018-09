Duterte: "Mientras haya muchas mujeres hermosas, habrá más casos de violación"

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha pronunciado una más de sus habituales declaraciones polémicas en torno a sensibles temas sociales, esta vez en relación con la agresión sexual contra las mujeres.

Comentando los datos oficiales que sitúan a Dávao —la ciudad natal de Duterte— en el primer lugar en cuanto a cantidad de violaciones a nivel nacional, Duterte optó por señalar a la belleza femenina como causa de esa problemática.

"Dijeron que Dávao tuvo muchos casos de violación. Mientras haya muchas mujeres hermosas, también habrá más casos de violación", aseveró el mandatario filipino este jueves en la ciudad de Mandaue, informa Philippine Daily Inquirer.

Según datos de la Policía Nacional de Filipinas, Dávao (isla de Mindanao, sur del país) registró 42 casos de violación en el segundo trimestre de 2018, 10 más que la capital, Manila, y más que cualquier otra ciudad. Duterte prosiguió su discurso con una pregunta retórica.

"¿Quién acepta hacerlo en la primera solicitud? ¿Lo permitirá la mujer? No", aseguró el presidente, explicando que, "incluso dentro del cine, ella lo apartará [y le dirá]: 'No, no lo hagas'". "Nadie acepta hacerlo en la primera cita. Eso es violación", acotó.

Estas afirmaciones causaron un revuelo generalizado. Babae Ako, un movimiento por los derechos de las mujeres en el país, condenó las declaraciones afirmando que "hay una violación porque hay un violador, no por algo sobre la víctima", lo que el portavoz del mandatario filipino, Harry Roque, se vio obligado a comentar.

"No creo que debamos dar demasiada importancia a lo que dice el presidente a modo de broma", indicó Roque.