VIDEO: Indignación con obispo que manoseó y se burló de Ariana Grande en funeral de Aretha Franklin

El obispo que ofició el funeral de 'la reina del Soul', Aretha Franklin, se disculpó con Ariana Grande por la forma de tocarla en el escenario y una broma que hizo sobre su nombre, informa AP.

De acuerdo con la agencia, el obispo Charles H. Ellis III ofició el funeral de Franklin y saludó torpemente a Grande en el escenario después de que interpretara su canción '(You Make Me Feel Like) A Natural Woman' '(Me haces sentir) Una mujer natural'. En las imágenes se puede observar a Ellis sosteniendo a Grande por encima de su cintura, tocando con los dedos un lado de su pecho en varias ocasiones.

"Nunca sería mi intención tocar el pecho de ninguna mujer... No sé, supongo que puse mi brazo alrededor de ella", ha explicado el predicador en una entrevista con AP en el cementerio donde Franklin fue enterrada la noche del viernes. "Quizás me pasé de la raya, tal vez fui demasiado amigable o familiar, pero nuevamente, me disculpo", agregó.

Ariana grande at the funeral of aretha franklin #RespectArianapic.twitter.com/gXWiOIzpoh — Respect Ariana (@shawnmmylove) 1 сентября 2018 г.

Ellis también ha afirmado que abrazaba a todos los artistas durante el servicio de 9 horas del viernes. "Abracé a todas las artistas femeninas y los artistas masculinos", dijo. "Todos los que estaban allí, les estreché la mano y los abracé. Eso es todo de lo que tratamos en la iglesia. Todos tenemos que ver con el amor".

El incidente, por su parte, ha generado una ola de indignación en la Red. Internautas han empezado a compartir imágenes del momento incomodo con la etiqueta #RespectAriana (Respeto para Ariana).

Ellis también se disculpó con Grande, sus fanáticos y la comunidad hispana por hacer una broma, diciendo que cuando vio el nombre de la estrella en el programa del oficio pensó que era un nuevo plato en el menú del restaurante de comida rápida Taco Bell.

"Personalmente y sinceramente me disculpo con Ariana, sus admiradores y toda la comunidad hispana", dijo Ellis. "Cuando estás haciendo un programa durante 9 horas, tratas de mantenerlo vivo, tratas de insertar algunas bromas aquí y allá".

La indignación de la sociedad con la actuación del obispo se ha unido a las críticas a la propia cantante, por ponerse un vestido demasiado corto para un evento de este tipo.