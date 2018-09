Muere la actriz Susan Brown, la doctora 'Baldwin' de la serie 'Hospital General'

La actriz estadounidense Susan Brown, conocida por haber encarnado a la doctora Gail Adamson Baldwin en la serie 'Hospital General' ('General Hospital'), ha muerto a los 86 años de edad en Los Ángeles (California, Estados Unidos), informan medios locales.

Brown falleció este viernes después de una dura batalla contra el mal de Alzheimer. La actriz comenzó su carrera televisiva en 1959, en la serie estadounidense 'From These Roots, y luego fue pasando por otros éxitos de la época como 'Santa Barbara', 'The Young Marrieds', 'Bright Promise' y 'Return to Paeyton Place'.