Político israelí aconseja "tomar una pastilla contra las náuseas" antes de recibir a Duterte

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, ha enfrentado una oposición de varios políticos y ONGs israelíes durante su visita a Tel Aviv, donde llegó este domingo. Así, un miembro del Knesset (Parlamento) del Partido Likud, Avi Dichter, ha afirmado en una entrevista con la emisora Kan Bet que hubiera sido más fácil recibir a un mandatario que no tenga una reputación como la de Duterte. También sugirió que las personas deben tomar "una pastilla contra las náuseas para recibirlo" sin incomodidad.

"Hubiera sido más cómodo recibir aquí a un presidente que no haya hecho el tipo de comentarios que hemos escuchado, y es posible que tengamos que tomar una pastilla contra las náuseas para recibirlo. En cualquier caso, él está aquí, y no podemos ignorarlo", cita The Jerusalem Post las palabras del político.

El jefe del partido de la oposición, la Unión Sionista, Tzipi Livni, también ha señalado en una entrevista en la radio que la visita de cuatro días de una "persona muy problemática" debería ser de "muy bajo perfil".

La ONG israelí de derechos humanos Tag Meir, llegó aún más lejos y envió una carta al presidente del país, Reuven Rivlin, con un llamado a rechazar la reunión con Duterte, al que la organización tacha de "racista y antisemita sospechoso de asesinato" y "otros crímenes graves".

Rodrigo Duterte ha llegado a Israel el 2 de septiembre en visita oficial, durante la cual planea encontrarse también con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Es la primera vez que un presidente filipino visita el país hebreo.

Antes de partir a Tel Aviv, Duterte ha declarado en una sala del Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila que busca garantizar protección y seguridad a los 28.000 ciudadanos filipinos que viven y trabajan en el Estado judío.

El presidente filipino es conocido por su campaña agresiva contra el tráfico de drogas en su país, que ha provocado numerosas muertes, algunas de las cuales, según los activistas de los derechos humanos, han sido ilegales. También es famoso en Israel por su comentario hecho en septiembre del 2016 en el que se comparó a si mismo con Hitler, pero filipino, afirmando que le encantaría "asesinar a los drogadictos".