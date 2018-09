Exestrella del Real Madrid: "Nací pobre, no me importa morir pobre"

El exinternacional portugués Fábio Coentrão rescindió su último año del contrato con el Real Madrid para marcharse al Rio Ave, club donde inició su carrera futbolística. Tras pasar dos de las tres últimas temporadas cedido en el Mónaco y el Sporting de Lisboa, el lateral de 30 años se dio cuenta de que no iba a tener una nueva oportunidad en el Real Madrid a pesar del cambio de entrenador.

El equipo portugués hizo oficial la noticia este viernes en las redes sociales.

En una entrevista con Record, el exdefensa blanco, cuyo fichaje le costó en 2011 al Real Madrid 30 millones de euros, ha descrito su tiempo en el Sporting como "agotador" por lo que, según él, pidió no jugar en el Mundial con la selección portuguesa. Coentrão regresó a Madrid en verano pero la perspectiva de estar en la 'periferia' del equipo español no le atraía y, finalmente, le pidió al equipo merengue que rescindiera su contrato para poder marcharse a otro club.

El jugador luso esperó hasta el último momento una oferta por parte del Sporting. "Esperé hasta el 31 de agosto para recibir una llamada de ellos, después de que les di todo lo que tenía el año pasado. Pero no obtuve nada", contó Coentrão. "Es triste", zanjó.

De esta manera, el exlateral del Real Madrid decidió aceptar la oferta del Rio Ave aunque sabía que iba a perder mucho dinero en un club tan modesto. "Después de eso, pensé que necesitaba ser feliz. Perdí mucho dinero para tener esa felicidad en [Rio Ave], un club que siempre ha actuado bien conmigo y es fiel a mí", explicó Coentrão.

"No hay dinero que pueda pagar la felicidad. Nací pobre. No me importa morir pobre", concluyó el futbolista portugués.