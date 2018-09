El hijo de Gustavo Cerati reveló las últimas palabras que le dijo el líder de Soda Stereo (VIDEO)

Este martes se cumplen cuatro años de la muerte del cantautor de la banda argentina Soda Stereo, Gustavo Cerati, y su hijo Benito recodó en un programa de televisión cuáles fueron las últimas palabras que cruzó con su padre. "Fue una buena despedida, un buen cierre", expresó.

"No nos vamos a ver por un largo tiempo", le dijo antes de irse, en mayo de 2010. Poco después, durante una gira sufrió el ACV que lo dejó en coma hasta su muerte, el 4 de septiembre de 2014.

"Yo había estado en su casa y me dejó en la puerta de la de mi mamá. Se iba de viaje al día siguiente y me dijo 'no nos vamos a ver por un largo tiempo' y se fue. Yo estaba acostumbrando a que se fuera un mes. Me quedé pensando por qué el énfasis en eso", contó Benito Cerati en el programa PH, Podemos Hablar, antes de describir la situación como "una buena despedida, un buen cierre". "He cerrado bien y con mi abuela materna me pasó lo mismo. Hubo como un momento de cierre súper lindo. No tengo cosas pendientes", aseguró.

El músico Benito Cerati, hijo del rockero argentino Gustavo Cerati, en Ciudad de México, el 23 de junio de 2017. / Omar Torres / AFP

El último recital

Tras una presentación en Caracas (Venezuela), el 15 de mayo de 2010, Gustavo Cerati fue internado por una descompensación. Días pasaron hasta que se supiera que había sufrido un ACV, que lo dejó en coma durante poco más de cuatro años.

Durante ese tiempo, Benito Cerati expresó que "no se sabía qué pasaba". "Un día te decían una cosa, otro día te decían otra", recordó y señaló: "Fueron cuatro o cinco años de no creer. Fue como un paréntesis: hasta mis 16 años, después una cosa gris y luego, a mis 21 años, arranqué de nuevo".