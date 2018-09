"Fue casi irreal": Federer deja boquiabierto a su rival con un impresionante tiro (VIDEO)

El tenista suizo Roger Federer realizó el pasado sábado un espectacular tiro por un costado de la red que dejó parado y boquiabierto a su rival, el australiano Nick Kyrgios, en el duelo de tercera ronda del US Open 2018.

En la rueda de prensa posterior al partido, el australiano explicó su reacción. "Estaba tratando de decirle que su tiro no había sido tan bueno", bromeó el tenista antes de agregar: "No. Fue casi irreal. Fue Increíble. Probablemente, lo voy a poner en Instagram". Federer se impuso ante Kyrgios por 6-4, 6-1 y 7-5 y pasó a los octavos de final del US Open.