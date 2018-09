¿Ovni, militares o simple reflejo?: Detectan un raro objeto sobre Carolina del Norte

Un extraño objeto avistado en los cielos de Carolina del Norte (EE.UU.) ha dado pie a especulaciones sobre si se trata de un ovni o de un experimento militar secreto.

El objeto fue detectado al suroeste de la ciudad de Charlotte por un ciudadano de nombre Javion Hill mientras conducía su coche rumbo a casa el pasado 18 de agosto. Este residente en Carolina del Norte estaba fotografiando nubes tormentosas para enviarle las fotos a su esposa cuando se fijó en una formación de forma rectangular con luces en su contorno.

"Me dije: 'Dios mío, ¿qué es esto?' y traté de hacer el mayor número de fotos posibles de aquello mientras seguía andando", relató a The Charlotte Observer. "Estaba preocupado por mi seguridad. No creía en los ovni hasta aquel momento", recuerda Hill.

Carolina del Norte es uno de los diez estados con mayores avisos de avistamientos de ovni. Al mismo tiempo este territorio alberga diversas bases militares, entre ellas Fort Bragg, Pope Field y Camp Lejeune.

Varios investigadores creen que los ovnis supuestamente observados en la zona son de hecho aeronaves secretas militares.

Su amigo Brandon Clark también publicó una foto teóricamente del mismo objeto misterioso. Y obtenida desde idéntico ángulo.

Sin embargo, la forma de este ovni sugiere que podría haber sido sencillamente el reflejo de un móvil en un parabrisas.

Varios dispositivos Samsung Galaxy, como el 8, el 9 y el Note 8 tienen la función de iluminación del borde para permitir a los usuarios ver que tienen notificaciones.

La iluminación puede ser de color violeta, al igual que las luces del avistado objeto misterioso.