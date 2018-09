Cae un ascensor en el que iba el ministro de Producción de Argentina

Este martes, mientras se realizaba la 24.ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina, el ascensor en el que iba el ministro de Producción del país, Dante Sica, tuvo un problema y cayó.

El ministro se disponía a abandonar el Golden Center, un edificio de Buenos Aires y sede del evento, cuando fue dirigido a un montacargas de uso restringido para no bajar por los ascensores principales, reseñó La Nación. Pero el aparato cayó al vacío, unos 10 metros, con la puerta abierta.

"No pasó nada. No lograban cerrarse las puertas y el ascensor bajó (...) No hubo ningún herido ni nada por el estilo", dijo Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina, citado por Clarín.

#SóloUnSusto Se cayó el ascensor que trasladaba al ministro de Producción Dante Sica, que resultó ileso. Se produjo en Parque Norte, donde participó de la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina pic.twitter.com/9MddV0Vcx2 — NEGRO ROJAS (@oscarnegrorojas) 4 de septiembre de 2018

Sica iba acompañado del empresario Adrián Kaufmann, del Grupo Arcor; el secretario de Comercio, Miguel Braun; el secretario de Pymes, Mariano Mayer; y la ministra de Desarrollo Económico del País Vasco, Arantxa Tapia.