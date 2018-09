"Menos bueno": Así define Messi al Real Madrid tras la marcha de Cristiano Ronaldo (VIDEO, FOTO)

La salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid y su llegada a la Juventus de Turín ha reconfigurado el mapa del fútbol europeo, consolidando a la 'Vecchia Signora' como uno de los firmes candidatos a ganar la Champions League. Así lo entiende Lionel Messi, que analizó las perspectivas del club blanco en esta temporada que acaba de arrancar.

"Si bien el Madrid es uno de los mejores equipos del mundo y tiene jugadores y plantilla de sobra, que no esté Cristiano lo hace menos bueno", declaró el argentino en conversación con el programa Tot Costa, de Catalunya Ràdio. El delantero del Barcelona cree la marcha del portugués a Italia hace que su nuevo equipo sea un "claro favorito a ganar la Champions", algo que en anteriores ediciones evitó el propio Ronaldo con sus goles marcados al club turinés con la camiseta del Madrid.

"No me imaginaba a Cristiano fuera del Madrid, ni tampoco imaginaba que pudiera llegar a la Juventus", admitió. "Había muchos equipos que tenían posibilidades, la Juventus era el que menos se escuchaba y terminó ahí. Me sorprendió mucho", siguió.

Su futuro

Durante la entrevista, el goleador argentino descartó la posibilidad de dejar el club catalán. "Lo tengo todo aquí. Vine aquí con 13 años y tengo aquí toda mi vida. Estoy en el mejor equipo del mundo y en una de las mejores ciudades", dijo, por lo que recalcó: "No tengo ninguna necesidad de irme a ningún otro lado".

En este sentido, Messi confesó que el día que retire del fútbol "lo más fácil" es que seguirá viviendo en Barcelona.